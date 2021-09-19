Китайский гонщик Чжоу близок к заключению контракта с «Альфа Ромео»

Китайский пилот «Формулы-2» Гуаньюй Чжоу близок к заключению контракта с «Альфа Ромео», сообщает Autosport.

По информации источника, команда уже согласовала контракт с 22-летним китайцем. В таком случае, гонщик займет место Антонио Джовинацци, поскольку один боевой пилот «Альфа Ромео» на следующий сезон уже утвержден — им станет Валттери Боттас.

Гуаньюй Чжоу выступает за команду «Формулы-2» «УНИ-Виртуози» и занимает второе место в личном зачете гоночной серии со 134 очками за 3 этапа до конца сезона-2021.