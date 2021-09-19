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Китайский гонщик Чжоу близок к заключению контракта с «Альфа Ромео»

11:31
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Китайский пилот «Формулы-2» Гуаньюй Чжоу близок к заключению контракта с «Альфа Ромео», сообщает Autosport.

По информации источника, команда уже согласовала контракт с 22-летним китайцем. В таком случае, гонщик займет место Антонио Джовинацци, поскольку один боевой пилот «Альфа Ромео» на следующий сезон уже утвержден — им станет Валттери Боттас.

Гуаньюй Чжоу выступает за команду «Формулы-2» «УНИ-Виртуози» и занимает второе место в личном зачете гоночной серии со 134 очками за 3 этапа до конца сезона-2021.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/zhou-emerges-as-favourite-for-2022-alfa-romeo-f1-seat/6669004/

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Иван Торопцев все материалы автора

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