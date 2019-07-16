Кими Райкконен: "Я видел, что у Албона большие проблемы с резиной"

Пилот "Альфы Ромео" Кими Райкконен остался доволен восьмым местом на "Гран-при Великобритании". Он рассказал, как ему удалось опередить "Торо Россо" Александра Албона и не позволить обойти себя Даниилу Квяту.

– Это была не самая легкая гонка, – цитирует F1i Райкконена. – Машина хорошо себя вела, особенно на втором этапе гонки. Нам не хватало скорости на прямых, и это накладывало ограничения. Лучшим решением было попасть кому-то в зону DRS и держаться там, чтобы меня никто не обошел. Я долго ждал, пока перестанут работать шины на машине Албона. Понимал, что сдержать "Торо Россо" будет сложно, но на поворотах моя машина была хороша. Так что я в нужный момент обошел Албона, видел, что у него большие проблемы с резиной. Понимал, что нужен правильный момент, потому что если бы обошел раньше, то меня бы атаковали обе "Торо Россо". Так что в итоге результат хороший. Но мы могли бы улучшить его.