Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Кими Райкконен установил рекорд по количеству проведенных гонок в «Формуле-1»

15:22
Кими Райкконен. Фото Instagram
Кими Райкконен. Фото Instagram
Теги:

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен установил рекорд по количеству проведенных гонок в «Формуле-1».

«Гран-при Айфеля» стал для 40-летнего финна 323-м в карьере — это лучший показатель в истории. Ранее рекорд принадлежал Рубенсу Баррикелло (322 гонки).

Райкконен дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году в команде «Заубер». Также, он выступал за «Макларен», «Феррари» и «Лотус». В 2007 году финн завоевал чемпионский титул «Королевских гонок».

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир