Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен установил рекорд по количеству проведенных гонок в «Формуле-1».

«Гран-при Айфеля» стал для 40-летнего финна 323-м в карьере — это лучший показатель в истории. Ранее рекорд принадлежал Рубенсу Баррикелло (322 гонки).

Kimi takes the start, making him an even bigger legend now in our sport, with 323 race starts in the bag ??? #EifelGP pic.twitter.com/PeCwzPN9uO — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 11, 2020

Райкконен дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году в команде «Заубер». Также, он выступал за «Макларен», «Феррари» и «Лотус». В 2007 году финн завоевал чемпионский титул «Королевских гонок».