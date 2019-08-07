Кими Райкконен: "Сказал команде, что если она будет на что-то жаловаться, я сразу уйду"

Пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен отметил, что в его контракте с командой нет ограничений на занятия экстремальным спортом. Многие команды ограничивают пилотов, не позволяя тем рисковать вне трассы.

– Я не читал свой контракт, потому что, насколько понимаю, он ничего не стоит, – цитирует F1i Райкконена. – Когда мы впервые говорили с "Альфа Ромео", я сказал им, что если они будут на что-то жаловаться, то я сразу же уйду. В жизни много опасных вещей. Конечно, нужно быть осторожным. Но нужно говорить о проблемах, когда они возникают.