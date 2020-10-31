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Кими Райкконен: «Переговоры по новому контракту с «Альфа Ромео» прошли быстро»

09:26
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал продление контракта с командой на сезон-2021.

— Мы подписали контракт в четверг, — приводит Motorsport Week слова Райкконена. — Меня постоянно спрашивали о будущем, но я не хотел врать, пока ничего не подпишу. Все прошло без проблем, просто было много аспектов, которые касаются работы команды и моей команды. Переговоры шли недолго, мы завершили их практически сразу после того, как начали. Сейчас никто в «Альфа Ромео» не доволен положением команды, но такова ситуация. Наша цель — стать лучше. Нужно просто лучше работать в следующем году, надеюсь, что мы будем больше удовлетворены результатами в сезоне-2021.

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