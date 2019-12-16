Кими Райкконен: «Давление в «Альфа Ромео» на пилота не меньше, чем в топ-команде»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не считает, что выступать за команду-середняк легче, чем за топ-команду. В «Альфа Ромео» финн перешел из «Феррари».

— Я не думаю, что давление было каким-то другим, — цитирует Crash Райкконена. — Очевидно, что все борются за успех. На пилотов всегда оказывается большое давление. А работа во время уик-энда не отличается в разных командах. Везде все очень похоже. Но вне гонок свободного времени стало больше. Это позитивный момент. База команды рядом с тем местом, где я живу, что тоже хорошо. Не нужно ездить в другую страну для этого. Подобные моменты идут на пользу моему общению с семьей.