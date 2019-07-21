Кевин Магнуссен: "Хаас" не может в гонках реализовать потенциал"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен расстроен тем, как складывается сезон. Четыре гонки подряд "Хаас" не может набрать очки, хотя иногда показывает хорошие результаты в квалификации.

– Сезон очень сложный. Мы видим потенциал в квалификации, а в гонке ничего из этого не можем извлечь, – цитирует Crash Магнуссена. – Это очень расстраивает. Поразительно, какая разница между квалификацией и гонкой. Когда видишь, чем располагает "Хаас" на фоне топовых команд, кажется безумием, что мы вообще можем кому-то бросить вызов. Но жаль, что это удается сделать только в квалификации. Нужно понять, что не так.