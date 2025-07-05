Кауэлл — о слухах вокруг Расселла: «Стабильность Стролла и Алонсо помогает нам»

Глава команды «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о слухах, связывающих пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла с его коллективом.

«Нам очень повезло. В 2026 году нас ждет увлекательный сезон. Как отмечал Кристиан Хорнер, мы активно работаем над силовой установкой вместе с «Хондой», пересматриваем аэродинамику при участии Эдриана Ньюи и используем новые возможности. Однако ключевой фактор — это стабильность, которую обеспечивают Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо, уже подтвердившие свои контракты на следующий год. Они не только помогают в разработке технологий для 2026-го и последующих сезонов, но и непосредственно участвуют в создании концепции машины.

Обсуждения результатов в аэродинамической трубе касаются не только обтекаемости болида, но и комфорта гонщиков. Например, сколько места останется в кокпите? Эдриан известен тем, что делает конструкции максимально компактными. Но наличие двух утвержденных пилотов на 2026 год значительно упрощает нашу работу», — приводит слова Кауэлла GPblog.