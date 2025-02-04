Кауэлл считает, что «Астон Мартин» может победить в чемпионате

Энди Кауэлл, исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин», выразил уверенность в способности команды победить в чемпионате.

«Почему мы не можем выиграть чемпионат? Посмотрите на успехи «Макларена». Если следовать за мечтой, можно найти верный путь. Выступление этой команды было впечатляющим. Мы привлекаем лучших специалистов на ключевые позиции. Когда работаешь с должным старанием, хорошие результаты не заставят себя ждать», — заявил Кауэлл в интервью для Motorsport Week, ссылаясь на свое выступление в BBC's Back at Base Podcast.

Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).