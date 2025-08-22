«Катерхэм» может вернуться в «Формулу-1»

Команда «Катерхэм» в 2027 году может вернуться в «Формулу-1». Инвестор из Куввейта Саад Кассис-Мохамед получил лицензию на использование бренда в коммерческих интересах.

Его инвестиционная компания SKM Capital планирует инвестировать в проект SKM Racing около 280 миллионов евро за первые три года.

Компания уже арендовала технический центр в Сильверстоуне, а также планирует подать заявку в ФИА к началу 2026 года.

«Катерхэм» базировалась в Великобритании и выступала в «Формуле-1» с 2010 по 2014 год. Однако пилоты команды не набрали ни одного очка.