Сайнс: «Ред Булл» и «Макларен» быстрее «Феррари» в этот уик-энд»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что команда медленнее «Ред Булла» и «Макларена» на «Гран-при Японии».

«Нам было непросто на протяжении всего уик-энда, нам так и не удалось подобрать оптимальный вариант настроек болида. Мы старались адаптироваться к этой трассе, много игрались с настройками, меняли их от сессии к сессии, но так и не нашли идеальный баланс. Очевидно, что «Ред Булл» и «Макларен» быстрее нас в этот уик-энд, мы же на данный момент являемся третьей по скорости командой», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Сайнс в квалификации «Гран-при Японии» стал шестым, а его сокомандник Шарль Леклер - четвертым.

Первое место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторую и третью строчку заняли пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис соответственно.

Гонка «Гран-при Японии» пройдет 24 сентября. Начало — в 8:00 по мск.