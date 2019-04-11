Карлос Сайнс: "Я заряжен на борьбу в Китае"

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

- Я направляюсь в Китай заряженным и готовым к борьбе, – цитирует гонщика Autosport. – В Бахрейне у нас был неплохой темп, особенно на первых кругах гонки. Разнообразный характер поворотов шанхайской трассы поможет нам больше узнать о возможностях MCL34. Первый поворот сложный, но интересный, а длинная прямая на пути к 14-му повороту предоставляет пилотам множество возможностей для обгона. Выступить в тысячной гонке "Формулы-1" – большая честь. Этот спорт был моей страстью с самого детства, и достичь вместе с ним такой вехи дорогого стоит.

Гран-при Китая пройдет с 12 по 14 апреля.

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