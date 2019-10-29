Карлос Сайнс: «Я не могу объяснить, почему жесткие шины у нас не работали»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает необъяснимой потерю скорости на жесткой резине во время гонки «Гран-при Мексики». Испанец стартовал седьмым, но после перехода с мягкой резины на жесткую стал быстро терять позиции, после перехода на средний состав он уже не мог отыграть потерянные места.

— Я не могу этого объяснить, — цитирует F1i Сайнса. — Это очень расстроило меня. После отличного старта и работы на мягкой резине мы перешли на жесткую, и я сразу почувствовал, что задние колеса работают плохо. Стал откатываться назад. Мы очень много времени потеряли на втором отрезке. Это было ошибкой. Надо проанализировать, что произошло, почему мы так плохо сработали на этой резине.