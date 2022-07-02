Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл квалификацию на «Гран-при Великобритании».

Испанец проехал круг за 1 минуту и 40,983 секунды и впервые в карьере завоевал поул-позицию в «Формуле-1».

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание +0,072 секунды), на третьей строчке — партнер Сайнса по команде, Шарль Леклер (+0,315).

Гонка в рамках «Гран-при Великобритании» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 17.00 (мск).

Великобритания

Чемпионат мира

10-й этап

«Гран-при Великобритании»

Квалификация

1. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.40,983

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1.41,055

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.41,298

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.41,616

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.41,995

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.42,084

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.42,116

8. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.42,161

9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.42,719

10. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2.03,095

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.43,702

12. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.44,232

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.44,311

14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.44,355

15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.45,190

16. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.42,078

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.42,159

18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.42,666

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.42,708

20. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.43,430