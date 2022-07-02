Сайнс завоевал поул на «Гран-при Великобритании», Ферстаппен стал вторым, Леклер — третий
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл квалификацию на «Гран-при Великобритании».
Испанец проехал круг за 1 минуту и 40,983 секунды и впервые в карьере завоевал поул-позицию в «Формуле-1».
Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание +0,072 секунды), на третьей строчке — партнер Сайнса по команде, Шарль Леклер (+0,315).
Гонка в рамках «Гран-при Великобритании» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 17.00 (мск).
Великобритания
Чемпионат мира
10-й этап
«Гран-при Великобритании»
Квалификация
1. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.40,983
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1.41,055
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.41,298
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.41,616
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.41,995
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.42,084
7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.42,116
8. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.42,161
9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.42,719
10. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2.03,095
11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.43,702
12. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.44,232
13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.44,311
14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.44,355
15. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.45,190
16. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.42,078
17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.42,159
18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.42,666
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.42,708
20. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.43,430