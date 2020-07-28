Карлос Сайнс: «Возможно, «Макларен» больше не сможет попадать в пятерку по итогам квалификации»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс оценил выступления команды на первых трех этапах сезона-2020 и рассказал о своих ожиданиях от предстоящих гонок.

— Мне кажется, расстановка сил в пелотоне может меняться в зависимости от трассы, на которой проходит этап, — цитирует GP Fans Сайнса. — Нам нужно не терять концентрацию, стараться сохранить форму и реально оценивать свои возможности. Надо понимать, что мы, возможно, больше не сможем квалифицироваться в пятерке лучших. Вероятно, «Макларен» выступает немного лучше, чем ожидалось после зимних тестов. Здорово понять, что машина стала лучше по сравнению с прошлым годом, но в прошлом сезоне у нас не было двух быстрых розовых болидов «Рейсинг Пойнт», так что квалифицироваться на высоких позициях стало труднее.

После первых трех гонок сезона «Макларен» занимает 3-е место в Кубке конструкторов.