7 мая, 20:04

Карлос Сайнс-старший объявил о планах баллотироваться в президенты ФИА

Камила Абдурахманова
корреспондент

Известный автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли и трехкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший официально заявил о намерении участвовать в выборах президента Международной автомобильной федерации (ФИА), которые состоятся в конце 2025 года.

«Причин много. Я выступаю в автоспорте уже более 40 лет, и он дал мне все, что мог. Эту возможность я рассматривал некоторое время, хотя и не слишком углубленно. Но сейчас настал подходящий момент в моей карьере, чтобы сделать этот шаг. Я уверен, что справлюсь с этой ролью и соберу сильную команду, чтобы отдать долг спорту, который так много мне дал.

За годы выступлений я накопил огромный опыт и верю, что смогу привнести в автоспорт новые идеи, чтобы укрепить его позиции и развивать не только гонки, но и автомобильный мир в целом», — приводит слова Сайнса Autosport.

Выборы президента ФИА должны состояться в конце этого года.

