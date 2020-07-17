Карлос Сайнс: «Сейчас слишком рано беспокоиться или жалеть о переходе в «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о выступлениях «Феррари» в сезоне-2020 «Формулы-1». С 2021 года испанец станет гонщиком итальянской команды, сменив в ней Себастьяна Феттеля.

— Многие спрашивают, беспокоит ли меня мое решение, не сожалею ли я о нем, — цитирует Autosport Сайнса. — Это не тот вопрос, на который надо отвечать прямо сейчас. Слишком рано о чем-то судить в этом сезоне. Нам всем нужно набраться терпения. Мы все видели, как болиды могут меняться за один сезон, посмотрите, как изменился «Рейсинг Пойнт» по сравнению с прошлым годом и как изменился болид «Феррари». В «Формуле-1» этот процесс никогда не прекращается, так что я не беспокоюсь о том, что происходит сейчас, потому что через год все может поменяться. Я уже много раз говорил, что моя главная цель в этом году — сделать все возможное для «Макларена», а не думать о том, что происходит в «Феррари».