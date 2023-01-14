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Карлос Сайнс: «Мы не смогли угнаться за «Ред Булл», потому что них была лучшая комплектация и лучший пилот»

Алина Савинова
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, при каких обстоятельствах можно победить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в 2023 году.

«К сожалению, мы не смогли угнаться за «Ред Булл». У них была лучшая комплектация и лучший пилот. Я думаю, что при идеальном раскладе, а также сделав некоторые улучшения в первой части сезона, можно победить Макса в гонках. Это и есть цель, и для нее существует много возможностей. «Ред Булл» доминировал, но я не чувствую, что мы так далеко ушли с точки зрения развития и производительности, потому что, например, в Остине мы были первые-вторые, но нам нужно немного больше мощности, немного больше прижимной силы и еще один шаг в стратегии», - заявил Сайнс.

По итогам сезона-2022 испанец занял пятое место в турнирной таблице «Формулы-1», отстав на 208 очков от чемпиона Ферстаппена.

Источник: https://formula1news.co.uk/carlos-sainz-admits-max-verstappen-is-better-than-him-and-charles-leclerc/
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
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