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Сегодня, 10:17

Сайнс: «Удивлен тем, как некоторые пытаются дестабилизировать ситуацию в «Феррари», называя происходящее кризисом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что команда старается не обращать внимания на критику в связи с неудачным началом сезона.

«На самом деле все гораздо лучше, чем может показаться из новостей. Если вспомнить неделю между этапами в Бахрейне и Саудовской и количество слухов вокруг команды — казалось, что у нас все находится далеко не в лучшем состоянии. Однако я могу сказать вам, что мы совершенно четко понимаем, в чем должны стать лучше, в каких вещах нам нужно прибавить, и каковы наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели», — приводит слова Сайнаса F1i.com.

Пилот заявил, что команда в первую очередь недовольны тем, как прошли первые гонки.

«Честно говоря, я очень удивлен тем, как некоторые люди на родине пытаются дестабилизировать ситуацию в команде, называют происходящее кризисом. Потому что именно мы в первую очередь недовольны тем, как прошли первые гонки, именно нас прежде всего беспокоят недостаточно хорошие результаты. На нас все это влияет сильнее всего, и мы постараемся сделать все, чтобы улучшить ситуацию. Так что в целом я довольно спокойно ко всему этому отношусь, видя настрой людей дома у «Феррари», у которых есть четкая цель», — рассказал Сайнс.

После двух этапов в Кубке Конструкторов «Феррари» набрала 26 очков и занимает четвертое место.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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