Карлос Сайнс прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал слухи о том, что он может занять место Себастьяна Феттеля в «Феррари» в 2021 году.

— В данный момент мне все равно, спровоцирует ли возможный уход Феттеля бурю на рынке пилотов, — приводит GPToday слова Сайнса. — Я счастлив в «Макларене», чувствую себя частью этого проекта в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Не думаю о чем-либо еще, кроме как о том, чтобы сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Я продолжаю работать, посмотрим, что будет в конце года.