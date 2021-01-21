Карлос Сайнс присоединится к «Феррари» на следующей неделе
14:08
11 января «Феррари» представил своего нового гонщика Карлоса Сайнса. На следующей неделе испанцу предстоит первый пробный заезд, сообщает Diario Sport.
В конце 2020 года глава «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что первые тестовые заезды Сайнса состоятся в январе. Как стало известно, они запланированы на следующую неделю. Также к Сайнсу может присоединиться и француз Шарль Леклер, который находится на изоляции из-за положительного теста на коронавирус.
26-летний Сайнс провел прошлый сезон в «Макларене». Он занял 6-е место в личном зачете. Контракт испанца с «Феррари» рассчитан на 2 года.
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