Карлос Сайнс присоединится к «Феррари» на следующей неделе

11 января «Феррари» представил своего нового гонщика Карлоса Сайнса. На следующей неделе испанцу предстоит первый пробный заезд, сообщает Diario Sport.

В конце 2020 года глава «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что первые тестовые заезды Сайнса состоятся в январе. Как стало известно, они запланированы на следующую неделю. Также к Сайнсу может присоединиться и француз Шарль Леклер, который находится на изоляции из-за положительного теста на коронавирус.

26-летний Сайнс провел прошлый сезон в «Макларене». Он занял 6-е место в личном зачете. Контракт испанца с «Феррари» рассчитан на 2 года.