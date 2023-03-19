Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

19 марта, 16:41

Сайнс: «Леклер показал, на что способна машина — думаю, если бы все прошло гладко, я бы стартовал вторым»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

Испанец показал пятое время, но гонку он начнет четвертым, так как у его напарника Шарля Леклера (2-й) штраф в десять позиций за замену мотора.

«Проблемы у меня начались в квалификации. В третьей практике все было в целом неплохо, но по какой-то причине первый сектор стал моей главной слабостью. Я не мог заставить шины работать так, чтобы чувствовать себя уверенно в первом и втором повороте. А в скоростных поворотах я атаковал слишком сильно, так что меня срывало. В итоге я терял 0,3-0,4 секунды, что довольно много для одного сектора. Точно было что-то, чего я не понимал и из-за чего не смог собраться с силами

Шарль показал, на что способна машина — так что, думаю, если бы все прошло гладко, я бы стартовал вторым. Но квалификация не удалась», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Гонка «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
3
1
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон: «Я просто не чувствую болид, не чувствую с ним связи»

Серхио Перес выиграл «Гран-при Саудовской Аравии», Ферстаппен — 2-й, Алонсо — 3-й
Новости
RSS RSS
Все новости