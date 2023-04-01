Сайнс о темпе «Мерседеса»: «Они намного быстрее, чем все думают. Особенно в гонке»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о темпе «Мерседеса» после квалификации «Гран-при Австралии».

По ее итогам гонщики команды из Брэкли попали в топ-3: Джордж Расселл стал вторым, а Льюис Хэмилтон — третьим.

«Они намного быстрее, чем все думают. Особенно в гонке. В Джидде в гонке у них был почти такой же темп, как у Фернандо [Алонсо]. Льюис и Джордж ехали на пределе, мы не могли за ними угнаться. Так что у них быстрая машина. Не настолько, как у «Ред Булл» — с ними никто не сравнится, но если пилоты «Мерседеса» будут работать сообща, то тоже смогут стать очень сильными», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Гонка состоится в воскресенье, 2 апреля и начнется в 8.00 по московскому времени.