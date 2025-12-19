Карлос Сайнс оценил свой первый сезон в «Уильямс»

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс подвел итоги своего первого сезона в британской команде.

«Наиболее трудным периодом стали гонки после летнего перерыва. Я вернулся отдохнувшим и полным сил, показывал хорошие результаты в Зандфорте и Монце, но оба этапа закончились авариями по не зависящим от меня причинам», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

Он добавил, что в первой половине года команду преследовали стратегические ошибки, а после перерыва — его собственные.

«Вторая половина сезона началась так же неудачно, как и первая. Но я не опустил руки и продолжал усердно работать, веря, что результат придет. И он пришел», — подчеркнул Сайнс.

Переломным моментом стал этап в Баку, где он впервые в сезоне поднялся на подиум. Этот успех, по словам пилота, стал наградой за терпение и тяжелую работу и доказал, что нельзя сдаваться даже в самый сложный период.

В личном зачете пилотов «Формулы-1» Сайнс по итогам сезона-2025 занял девятое место, набрав 64 очка.