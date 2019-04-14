Карлос Сайнс – об аварии с Квятом: "Многое происходит в гонке вне нашего контроля"

Испанский гонщик "Макларена" Карлос Сайнс, который стал 14-м на "Гран-при Китая"-2019 на трассе Шанхай, прокомментировал аварию с российским пилотом "Торо Россо"​ Даниилом Квятом на первом круге гонки, информирует Soymotor.com.

24-летний Квят столкнулся с двумя болидами "Макларен". Гонщик был наказан проездом по пит-лейну, а впоследствии сошел с дистанции на 43-м круге из-за технических проблем.

– Многие вещи происходят в гонке вне нашего контроля, но все хорошо. Это мир двигателя, необходимо набраться терпения и довериться себе. Пока что в команде все идет так, как я хочу, но в гонке может случиться разное... Только работа и терпение, – цитирует Сайнса Soymotor.com.

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