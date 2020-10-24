Карлос Сайнс: «Не удивлюсь, если кто-то еще из пилотов «Формулы-1» заразится коронавирусом»

Пилот «Макларен» Карлос Сайнс поделился мыслями о пандемии коронавируса.

— Не удивлюсь, если кто-то еще из пилотов заразится коронавирусом до конца сезона, — приводит GPFans слова Сайнса. — Можно строжайше соблюдать меры безопасности, но при этом все равно заразиться коронавирусом и пропустить 1-2 гонки. Мы видели это в других видах спорта, многие спортсмены сдают положительные тесты, и я не думаю, что дело в несоблюдении мер. Уверен, что дело в том, что мы еще не до конца изучили вирус, поэтому многое зависит от удачи. Мы все еще переезжаем с этапа на этап, заезжаем в отели, продолжаем жить своей жизнью, так что вирусом все еще можно заразиться.

В сезоне-2020 коронавирусом заражались два гонщика «Формулы-1» — Серхио Перес и Лэнс Стролл (оба — «Рейсинг Пойнт»).