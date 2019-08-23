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Карлос Сайнс: «Не думаю, что в «Ред Булле» скучают по мне»

10:09
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Пилот «Макларена» Карлос Сайнс не жалеет, что покинул систему «Ред Булла». Испанец не думает, что в австрийской команде тоже испытывают сожаление.

— Я не знаю, нужно спросить у «Ред Булла», — цитирует GPToday Сайнса. — Но я не думаю, что они сильно скучают по мне. И я не испытываю никаких сожалений по поводу своего решения. Очень рад быть там, где я нахожусь.

Мой переход в «Макларен»? Говорят, что Фернандо Алонсо облегчил мне эту процедуру. Но это не так. Мы с ним не контактировали по этому поводу.

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