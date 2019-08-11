Карлос Сайнс: "Не думаю, что "Макларен" выйдет из числа середняков в этом сезоне"

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс не рассчитывает обойти Пьера Гасли из "Ред Булла" в личном зачете по итогам сезона. Испанец занимает седьмое место в общем зачете, уступая французу, представляющему одну из трех топ-команд, всего пять очков.

– Я не думаю, что это долго продлится, – цитирует GPToday Сайнса. – Но это показывает, насколько хорошо мы к настоящему моменту работаем. В первых трех гонках нам очень не везло. Но после Баку тяжелая работа окупилась. У нас от гонки к гонке отличная стратегия, своевременные пит-стопы – так и должно быть. Но я не думаю, что мы во второй половине сезона выйдем из числа команд-середняков. Потому что конкуренты тоже совершенствуют свои машины. Нам нужно уже закладывать фундамент для следующего сезона.