Карлос Сайнс: «Не буду вторым пилотом в «Феррари», у меня нет такого условия в контракте»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, который с 2021 года будет выступать за «Феррари», заявил, что не собирается уступать лидерство в итальянской команде Шарлю Леклеру.

— Вторым пилотом «Феррари» я не стану, в моем контракте ничего подобного не прописано, — цитирует PlanetF1 Сайнса. — Единственное — интересы команды стоят выше интересов гонщиков. В любом случае, я знаю, что буду выкладываться за «Феррари» по максимуму и бороться за победы. Если возникнет сложная ситуация, я приму верное решение.