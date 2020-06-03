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Карлос Сайнс: «Не буду вторым пилотом в «Феррари», у меня нет такого условия в контракте»

11:57
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Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, который с 2021 года будет выступать за «Феррари», заявил, что не собирается уступать лидерство в итальянской команде Шарлю Леклеру.

— Вторым пилотом «Феррари» я не стану, в моем контракте ничего подобного не прописано, — цитирует PlanetF1 Сайнса. — Единственное — интересы команды стоят выше интересов гонщиков. В любом случае, я знаю, что буду выкладываться за «Феррари» по максимуму и бороться за победы. Если возникнет сложная ситуация, я приму верное решение.

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