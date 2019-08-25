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Карлос Сайнс: «Ключом к успеху стало отсутствие чрезмерной реакции на неудачи первых гонок»

15:35
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Пилот «Макларена» Карлос Сайнс объяснил, как ему удалось прибавить по ходу нынешнего сезона. В первых трех гонках испанец не набирал очки, а теперь занимает седьмое место в общем зачете.

— Мне не повезло в первых нескольких гонках, — цитирует GPToday Сайнса. — Ключом к дальнейшему прогрессу было отсутствие чрезмерной реакции на неудачи. Я думал просто о том, чтобы делать и дальше то, чем занимался с самого начала. Как только удача повернулась ко мне лицом, результаты стали улучшаться. Так что сейчас мне не на что жаловаться.

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