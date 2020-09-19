Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о команде «Феррари», за которую будет выступать с 2021 года.

— Когда переходишь в такую серьезную команду, как «Феррари», болельщики начинают следить за тобой немного больше, — приводит Mundo Deportivo слова Сайнса. — Я очень мотивирован. Надеюсь, в «Феррари» проведут хорошую работу и у нас будет конкурентоспособная машина. Даже если нет, это же все равно «Феррари»! За тем же «Реалом» следят и в плохие для команды сезоны.

Когда меня спрашивают, не жалею ли я о своем решении, я отвечаю «нет», Дело не только в эмоциях, которые я испытал после подписания контракта, но и в том, что мне предстоит в следующем сезоне. Я бы ни на что это не променял. Я думаю, болельщикам стоит запастись терпением и верой в команду. «Ферарри» сейчас — молодой проект, как и говорил руководитель команды, Маттиа Бинотто в прошлом году. Сейчас нужно ждать. Посмотрим, изменится ли ситуация в лучшую сторону. Я уверен, что прогресс будет.