Карлос Сайнс: «Думаю, Алонсо приходит в «Рено» в удачный момент»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о возвращении в «Формулу-1» своего соотечественника, двукратного чемпиона гоночной серии, Фернандо Алонсо. 39-летний испанец будет выступать за «Рено» с сезона-2021.

— Мне кажется, что «Рено» сейчас отлично работает, — приводит Motorsportweek слова Сайнса. — После тяжелого 2019 года команда определенно движется в верном направлении. Я считаю, что Фернандо присоединяется к «Рено» в удачный момент, и это хорошая новость для «Формулы-1». Вообще, возвращение Алонсо — отличная новость для всех.