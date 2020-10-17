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Карлос Сайнс: «Думаю, Алонсо приходит в «Рено» в удачный момент»

08:16
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Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о возвращении в «Формулу-1» своего соотечественника, двукратного чемпиона гоночной серии, Фернандо Алонсо. 39-летний испанец будет выступать за «Рено» с сезона-2021.

— Мне кажется, что «Рено» сейчас отлично работает, — приводит Motorsportweek слова Сайнса. — После тяжелого 2019 года команда определенно движется в верном направлении. Я считаю, что Фернандо присоединяется к «Рено» в удачный момент, и это хорошая новость для «Формулы-1». Вообще, возвращение Алонсо — отличная новость для всех.

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