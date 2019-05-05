Пилот "Макларена" Карлос Сайнс рассказал о задачах команды на сезон.

- Мы знали, с каким уровнем топлива и режимом двигателя работали на тестах, и я понимал, что машина довольно быстра, – цитирует испанца Autosport. – Отправляясь в Австралию, я прикидывал, что могу попасть в третий сегмент или в очки, и нацеливался на такой результат. Поэтому я думаю, что в каждой гонке нашей целью может быть очковый финиш, даже если квалификация складывается плохо – как было в Китае. Это не означает, что мы будем набирать очки в каждой гонке, или будем регулярно пробиваться в третий сегмент, но тем не менее такова сейчас цель "Макларена".

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