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Сегодня, 19:53

Капито заявил, что Сарджент станет пилотом «Уильямс» в 2023 году, если получит суперлицензию

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Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что американский гонщик Логан Сарджент станет боевым пилотом команды, если сможет набрать необходимое количество очков суперлицензии по итогам нынешнего сезона «Формулы-2».

«Мы чувствуем, что он готов. При условии, что у него будет достаточно очков суперлицензии, он будет нашим вторым пилотом в следующем году», — сказал Капито на пресс-конференции «Гран-при США».

За один этап до конца чемпионата «Формулы-2» Сарджент занимает третью строчку в личном зачете, набрав 135 очков. Для того чтобы получить суперлицензию, которая позволит ему выступать в «Формуле-1», американцу необходимо завершить сезон не ниже шестого места — один балл американец получил за участие в тренировке Гран-при США, ещё два балла он получит за выступления в Мексике и Абу-Даби.

Финальная гонка «Формулы-2» пройдет в Абу-Даби с 18 по 20 ноября.

Формула-1
Уильямс
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