Камеры в шлемах могут стать стандартом в «Формуле-1» в 2022 году

На двух предыдущих гонках в ходе телетрансляции в «Формуле-1» опробовали такое устройство, как миниатюрная видеокамера, интегрированная в шлем гонщика. Подобные камеры успешно применяются в других сериях, в частности, в IndyCar и «Формуле E», позволяя зрителям видеть трассу практически глазами участников соревнований.

По информации The Race, эти устройства могут найти широкое применение уже в следующем сезоне и стать своего рода стандартом.

В Бельгии камера была установлена на шлеме Фернандо Алонсо во время тренировок, в Италии — на шлеме Джорджа Расселла в ходе квалификации и субботнего спринта.