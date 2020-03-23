Календарь сезона «Формулы-1» сократят до 15-18 гонок

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри сообщил, что календарь сезона-2020 будет сокращен до 15-18 гонок. Из-за эпидемии коронавируса было отложено проведение восьми «Гран-при»: Австралии, Бахрейна, ВЬетнама, Китая, Голландии, Испании и Монако.

Ближайший неперенесенный турнир — «Гран-при Азербайджана», намеченный на 7 июня.

— Есть вероятность дополнительных переносов, но мы и наши партнеры ожидаем, что сезон начнется этим летом, — цитирует официальный сайт «Формулы-1» Кэри. — Календарь будет рассчитан на 15-18 гонок. Мы используем летний перерыв. Ожидаем, что сезон завершится позднее запланированного срока.

В изначальном календаре было запланировано 22 этапа, последний должен был состояться в Абу-Даби 29 ноября.