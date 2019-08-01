Календарь "Формулы-1" может быть расширен до 22 этапов

Календарь "Формулы-1" в сезоне 2020 года может быть расширен до 22 гонок, информирует Motorsport Week. Как отмечается, из календаря уйдет только один этап — "Гран-при Германии".

Гонки в Мексике, Италии и Испании должны остаться, так как первые два этапа планируют продлить свои контракты. Власти Каталонии согласились выделить дополнительные средства на проведение этапа в Испании. Кроме того, в календарь были включены этапы в Голландии и Вьетнаме.

Таким образом, календарь сезона расширяется до 22 гонок.