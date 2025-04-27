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Сегодня, 11:19

«Кадиллак» представит официальные цвета команды в субботу перед «Гран-при Майами»

Камила Абдурахманова
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Американская команда «Кадиллак» проведет презентацию команды перед «Гран-при Майами», сообщает Carburando.

Коллектив будет участвовать в «Формуле-1» с 2026 года. Заводской статус она должна получить с 2029 года, а до этого времени «Кадиллак» будет использовать двигатели «Феррари».

Мероприятие пройдет в Майами 3 мая. На нем выступят руководители «Кадиллака» и «Дженерал Моторс», приглашенные голливудские актеры и звезды «Индикара».

Во время презентации цветов команды «Кадиллак» продемонстрирует один из прототипов болидов 2026 года, которые ФИА создала для представления внешнего вида новых машин.

Пока «Кадиллак» не объявил состав пилотов на следующий сезон.

Источник: Carburando
Формула-1
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