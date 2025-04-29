Формула-1
29 апреля, 12:55

«Кадиллак» может объявить о контракте с Серхио Пересом во время «Гран-при Майами»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Мексиканский гонщик Серхио Перес приехал в Майами, сообщает портал Cadillac F1 Team News, публикующий новости о команде «Кадиллак», которая присоединится к «Формуле-1» в 2026 году.

По информации источника, американская команда хочет подписать контракт с Пересом и сейчас ведет с ним переговоры. «Кадиллак» может объявить о сделке с мексиканским гонщиком в предстоящий уик-энд во время презентации в субботу, 3 мая. Напомним, что 2-4 мая пройдет «Гран-при Майами».

Перес был пилотом «Формулы-1» с 2011 по 2024 год. Помимо «Ред Булл» он выступал за «Заубер», «Макларен», «Форс Индию» и «Рейсинг Пойнт».

За всю карьеру мексиканец выиграл 6 гонок. Лучшим результатом спортсмена в личном зачете было второе место в сезоне-2023.

В сезоне-2024 Перес занял восьмое место в личном зачете «Формулы-1», а его партнер по команде Макс Ферстаппен стал чемпионом.

Формула-1
Серхио Перес
