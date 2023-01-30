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Сегодня, 18:13

Источник: владельцы «Формулы-1» хотят сместить бен Сулайема с поста президента ФИА

Иван Шитик
Корреспондент
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Владельцы «Формулы-1» из Liberty Media хотят сместить Мохаммеда бен Сулайема с поста президента ФИА, утверждает Sport1.

В «Ф-1» крайне недовольны тем, что бен Сулайем пытается вмешиваться в коммерческую деятельность серии. И теперь в Liberty Media хотят инициировать процесс отставки бен Сулайема.

По данным источника, что на его место предлагается назначить бывшего руководителя «БАР» и «Бенеттона», президента Motorsport UK Дэвида Ричардса.

Однако для того, чтобы процедура смешения бен Сулайема с должности была инициирована, требуются доказательства серьезного нарушения с его стороны.

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