Источник: в «Формуле-1» пройдет 17 гонок в 2020 году

«Формула-1» уже сформировала окончательный календарь на 2020 год, утверждает Motorsport. После 13 этапов в Европе чемпионат завершит сезон четырьмя гонками на Ближнем Востоке.

Турецкий этап откроет ближневосточную часть чемпионата 15 ноября. Следом за ним пройдут две гонки в Бахрейне (29 ноября и 6 декабря) и завершающий этап в Абу-Даби (13 декабря).

Таким образом, всего в чемпионате пройдут 17 гонок, что вписывается в первоначальный план «Ф-1» провести от 15 до 18 этапов. Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году чемпионат лишился этапов в Северной и Южной Америке, а также Австралии, а выездная часть календаря ограничилась Россией и Ближним Востоком.