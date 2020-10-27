Источник: сезон-2021 в «Формуле-1» может состояться из 23 гонок

Организаторы «Формулы-1» представили командам проект календаря сезона 2021 года, в который вошли 23 этапа, сообщает Auto Motor und Sport.

Этот сезон может стать рекордным по числу гонок. Чемпионат должен стартовать 21 марта в Австралии, а завершиться в декабре в Абу-Даби. Европейская часть сезона откроется в мае этапом в Испании. В календаре планируется сохранить серии из трех гонок подряд. В одну из таких серий наряду с этапами «Гран-при» в Сингапуре и Японии войдет гонка в Сочи.