Источник: Сайнс перейдет из «Феррари» в «Уильямс»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс со следующего сезона будет выступать за «Уильямс», сообщает F1-Insider.

По данным источника, испанец определился с командой и подпишет контракт на один год с возможностью продления.

В феврале 2024 года стало известно, что Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его место в команде займет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

5 июля сообщалось, что 29-летний Сайнс принял решение присоединиться к «Альпин».

Гонщик перешел в «Феррари» в 2021 году. После 13 этапов сезона-2024 испанец занимает четвертое место в личном зачете пилотов (154 очка).