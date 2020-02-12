Источник: Руководство «Формулы-1» отменило Гран-при Китая-2020

Руководители компании Liberty Media, которой принадлежат права на гоночную серию «Формула-1», приняло решение отменить Гран-при Китая-2020, сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, руководство «Формулы-1» сочло угрозу коронавируса слишком высокой. Формально, речь идет не о полноценной отмене этапа, а о его возможном переносе на другое время, однако источник утверждает, что плотность календаря вряд ли позволит найти подходящую дату для гонки в Китае в этом году.

Гран-при Китая планируется провести с 17 по 19 апреля 2020 года, однако в СМИ уже несколько недель появляется информация о возможной отмене гоночного уикенда из-за эпидемии коронавируса в стране.