Источник: Решение об отмене Гран-при Китая может быть принято 5 февраля

Стратегическая группа «Формулы-1» обсудит возможность отмены Гран-при Китая, сообщает Autosport.com. По информации источника, заседания состоится в среду, 5 февраля. Ранее немецкий портал SpeedWeek сообщил, что этапы Гран-при «Формула-1» в России и Китае могут поменять местами в календаре по причине вспышки коронавируса, однако эта информация не нашла подтверждения. Гран-при Китая-2020 должен пройти с 17 по 19 апреля. Другие спортивные мероприятия в стране, запланированные на ближайшее время, в том числе и этап «Формулы Е», уже отменены.