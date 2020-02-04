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Источник: Решение об отмене Гран-при Китая может быть принято 5 февраля

11:30
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Стратегическая группа «Формулы-1» обсудит возможность отмены Гран-при Китая, сообщает Autosport.com. По информации источника, заседания состоится в среду, 5 февраля. Ранее немецкий портал SpeedWeek сообщил, что этапы Гран-при «Формула-1» в России и Китае могут поменять местами в календаре по причине вспышки коронавируса, однако эта информация не нашла подтверждения. Гран-при Китая-2020 должен пройти с 17 по 19 апреля. Другие спортивные мероприятия в стране, запланированные на ближайшее время, в том числе и этап «Формулы Е», уже отменены.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60963-reshenie-ob-otmene-gran-pri-kitaya-2020-mozhet-byt-prinyato-5-fevralya

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