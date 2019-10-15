Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Источник: «Рено» может потерять все заработанные в сезоне очки

15:43
Теги:

Команда «Рено» может быть наказана за использование незаконной электронной системы, утверждает Blick.

После завершения «Гран-при Японии» «Рейсинг Пойнт» подала протест на своих конкурентов, обвинив их в использовании незаконного устройства, автоматического меняющего баланс тормозов по ходу круга. ФИА приняла протест и изъяла с обеих машин «Рено» блоки управления электроникой и рулевые колеса.

Если выяснится, что система действительно незаконна и была установлена на машинах «Рено» с самого начала сезона, то команда получит не только крупный денежный штраф, но и может лишиться всех набранных очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир