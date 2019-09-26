Источник: Путин поддержал перенос «Гран-при России» в Петербург

«Гран-при России» может быть перенесено в Санкт-Петербург, сообщают британские СМИ. Эту идею поддерживает президент России Владимир Путин. Сейчас этап проходит в Сочи.

Как информирует Daily Mail, Путин и «Формула-1» находятся на продвинутой стадии переговоров о переносе гонки в Петербург. Указано, что президент готов обеспечить финансирование строительства трассы, которая будет расположена примерно в 24 километрах от города. Ожидается, что гонка на этой трассе может пройти уже в 2021 году.

Источник указывает, что Liberty Media, владеющая «Формулой-1», поддерживает такую инициативу, так как Санкт-Петербург — более статусный город, чем Сочи. «Гран-при России» проходит в Сочи с 2014 года, после окончания зимней Олимпиады. Также сообщается, что экс-глава «Формулы» Берни Экклстоун, который является близким другом Путина, рассматривал возможность проведения этапа в Петербурге еще 10 лет назад.