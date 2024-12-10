Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:17

Источник: пилот российской авиакомпании смотрел «Формулу-1» во время посадки

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Авиакомпания S7 проведет проверку инцидента во время посадки самолета на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск, сообщает Baza.

По данным источника, во время приземления пилот смотрел «Формулу-1». Об этом стало известно благодаря фото, которое попало в интернет. Утверждается, что оно было сделано 2 декабря.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен выиграл свой четвертый титул. Макс в 27 лет сравнялся с Простом

По итогам сезона-2024 чемпионом «Формулы-1» стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для нидерландца титул стал четвертым подряд.

Формула-1
Читайте также
Президента Бразилии госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Певица Седокова развелась с латвийским баскетболистом Тиммой
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Песков допустил достижение Россией целей СВО за столом переговоров
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сайнс заявил, что гордится выступлением за «Феррари»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости