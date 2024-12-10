Источник: пилот российской авиакомпании смотрел «Формулу-1» во время посадки

Авиакомпания S7 проведет проверку инцидента во время посадки самолета на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск, сообщает Baza.

По данным источника, во время приземления пилот смотрел «Формулу-1». Об этом стало известно благодаря фото, которое попало в интернет. Утверждается, что оно было сделано 2 декабря.

По итогам сезона-2024 чемпионом «Формулы-1» стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для нидерландца титул стал четвертым подряд.