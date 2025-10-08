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8 октября 2025, 13:38

Источник: Пиастри рассматривает переход в «Феррари» в сезоне-2027

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри может перейти в «Феррари» после сезона-2026, сообщает журналист Blick Роджер Бенуа.

Как отмечает эксперт, у Пиастри и Норриса долгосрочные контракты с «Макларен», однако австралиец задумывается о смене команды и присматривается к «Феррари» с прицелом на 2027 год.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер собирается уйти из «Скудерии» по окончании сезона-2026. По информации издания RMC Motori, менеджер монегаска Николя Тодт общался с представителями «Макларен», «Мерседес» и «Астон Мартин» по поводу будущего Леклера.

Пиастри выступает за «Макларен» с 2023 года. В этом сезоне он лидирует в чемпионате «Формулы-1» с 336 очками, опережая на 22 балла своего партнера по команде Ландо Норриса, идущего вторым.

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Формула-1
Макларен
Феррари
Оскар Пиастри
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