Источник: Перес объявит о завершении карьеры на «Гран-при Мексики»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес собирается объявить о своем уходе из «Формулы-1» во время «Гран-при Мексики», сообщает Sports Illustrated со ссылкой на журналиста Джо Сейвуда.

«Перес и «Ред Булл» разработали план, согласно которому пилот объявит о завершении карьеры в Мексике, что обеспечит более благоприятный уход для спортсмена, нежели увольнение, и менее болезненный результат для бизнеса «Ред Булл» в Америке. Это позволит «Ред Булл» заняться поисками нового гонщика в 2025 году», — утверждает Сейвуд.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом мира. В этом году 34-летний мексиканец четыре раза поднимался на подиум, однако во второй половине сезона он ни разу не финишировал выше шестого места и дважды становился 17-м. Партнером Переса по команде является нидерландец Макс Ферстаппен.

«Гран-при Мексики» пройдет в Мехико 25-27 октября на «Автодроме имени братьев Родригес».